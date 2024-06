"Le rêve dont je n'osais pas rêver": libéré d'Iran, un diplomate demande à son partenaire de l'épouser

Dans cette vidéo datant de samedi, M. Floderus, 33 ans, est agenouillé quelques secondes face à son compagnon à l'aéroport Arlanda de Stockholm avant de se relever, de le prendre dans ses bras et l'embrasser sous les applaudissements de sa famille, ses amis et du Premier ministre Ulf Kristersson.

Son compagnon hoche la tête, lui dit "oui" et l'embrasse."Après deux longues années, je suis enfin un homme libre, réuni avec ma famille et fiancé", a-t-il dit dans une déclaration publiée mardi par sa famille.Le diplomate a également remercié tous ceux qui "ont rendu tout cela possible".