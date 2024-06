Un prix Nobel de la paix en prison en Iran: Narges Mohammadi condamnée à un an pour "propagande contre l'État"

La militante iranienne pour les droits des femmes Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023 et déjà emprisonnée dans son pays, a été condamnée à un an de prison pour "propagande contre l'État", a annoncé mardi son avocat, Me Mostafa Nili, sur X.

Âgée de 52 ans et incarcérée depuis novembre 2021, la militante a été maintes fois condamnée et emprisonnée depuis 25 ans pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes et contre la peine de mort. Elle avait refusé d'assister à l'audience de son nouveau procès le 8 juin après avoir demandé, sans succès, que celui-ci soit ouvert au public.

Me Nili a précisé que sa cliente avait été jugée pour "ses propos sur Dina Ghalibaf (journaliste et étudiante iranienne qui avait accusé la police d'agression sexuelle, NDLR), et sur le boycott des législatives" tenues en mars en Iran. La militante avait diffusé en mars un message audio depuis la prison, dans lequel elle dénonçait une "guerre à grande échelle contre les femmes" dans la République islamique.