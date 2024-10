Le soutien de Barack Obama à Kamala Harris peut-il vraiment influencer l'élection?

Sous un grand drapeau américain, Barack Obama a déclaré : "Nous n'avons pas besoin de quatre années supplémentaires d'arrogance, de chaos et de division. L'Amérique est prête à tourner la page." Il a ensuite affirmé : "Pennsylvanie, nous sommes prêts pour la présidente Kamala Harris." L’intervention d’Obama montre l’urgence de la situation : malgré ses efforts, Kamala Harris peine à s’imposer. Comme en 2012, lorsque Bill Clinton avait redonné de la clarté à la campagne de réélection d'Obama, l'ancien président tente aujourd'hui de soutenir Harris face à la menace Trump, qu'il décrit comme un "menace ridicule et incompétente."

Il y a 16 ans, Barack Obama parcourait l'Ohio, enflammait les foules et préparait sa victoire électorale de 2008. Aujourd'hui, l'ancien président, âgé de 63 ans, est de retour, cette fois pour soutenir Kamala Harris dans une campagne présidentielle 2024 tendue. Lors d’un discours en Pennsylvanie, un état crucial pour l’élection, Obama a cherché à galvaniser les électeurs face à la menace d’un retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Une bataille personnelle et politique

Depuis des années, Obama et Trump s’opposent. L'ancien président symbolise une Amérique multiculturelle et jeune, tandis que Trump a bâti un mouvement populiste basé sur le rejet de cette diversité. Pour Obama, l’élection de 2024 est une nouvelle confrontation entre ces deux visions du pays. Il a vivement critiqué Trump pour ses mensonges, notamment concernant l'aide aux sinistrés de l'ouragan, et a déclaré : "Quand est-ce que cela est devenu acceptable?"

Les démocrates inquiets pour Harris

Les démocrates craignent que Kamala Harris ne parvienne pas à maintenir l'élan nécessaire pour gagner. Avec moins d’un mois avant l’élection, les sondages restent serrés et la "Blue Wall" des États-clés comme la Pennsylvanie semble vaciller. Obama, cependant, a exhorté les électeurs à ne pas rester passifs : "Ne vous contentez pas d’espérer le meilleur, votez !"