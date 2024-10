Présidentielle américaine: pour qui les Américains expatriés en Belgique vont-ils voter ?

À l'instar des Américains installés en Europe, ils voteront probablement pour le camp démocrate, comme en 2020. Cela ne fait même aucun doute selon Serge Jaumain, professeur et spécialiste des États-Unis. En général, ces expatriés sont favorables aux démocrates et ne cachent pas leur incompréhension face au vote en faveur de Donald Trump. Le spécialiste souligne que ces expatriés ont souvent plus de recul par rapport aux Américains vivant sur le sol national, et qu'ils ont généralement un niveau d'études plus élevé, ce qui les distingue des électeurs républicains.

Plusieurs millions d'expatriés

Avec les écarts très serrés entre Kamala Harris et Donald Trump, et sachant que quelques milliers de voix peuvent faire basculer l'élection, le vote des expatriés prend de plus en plus d'importance pour les deux camps. Ils cherchent chacun à convaincre ces électeurs de participer au scrutin. Les expatriés représentent des millions d'Américains, et en 2020, ils sont devenus une cible clé des équipes de campagne de Kamala Harris et de Donald Trump.