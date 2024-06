Les bergers tibétains pris en étau dans le conflit himalayen entre la Chine et l'Inde

Depuis 2020, des pans entiers de leurs pâturages traditionnels sont devenus des "zones tampons" démilitarisées pour tenir à distance les forces des deux grandes puissances asiatiques, et prévenir les échauffourées.

Les bergers tibétains du Ladakh, dans l'Himalaya, étaient libres de faire paître leurs troupeaux sans s'inquiéter des frontières il y a encore peu. Mais ils se retrouvent aujourd'hui pris en étau dans le conflit frontalier entre l'Inde et la Chine.

"L'armée indienne nous empêche d'y aller (...) mais c'est notre terre, pas celle de la Chine", remarque Morup Namgyal, un éleveur de chèvres âgé de 57 ans, qui vit dans le village de Chushul, à 4.300 mètres d'altitude, côté indien.

Ce berger est issu de l'ethnie semi-nomade et bouddhiste Changpa, qui élève des yaks et des chèvres produisant de la laine cachemire, à la fibre fine, soyeuse, très chaude et résistante.

Un affrontement au corps-à-corps à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh avait fait en juin 2020 au moins vingt morts côté indien et quatre parmi les Chinois.