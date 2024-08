Les clés de la maison blanche: comment finance-t-on les campagnes électorales américaines?

Lorsqu'on parle de financement de la campagne présidentielle américaine, on parle en millions, voire en milliards de dollars. En 2016, par exemple, la campagne a coûté 1,6 milliard. En 2020, son prix s'est multiplié par trois, avec 4,1 milliards. Alors pourquoi de telles sommes ? Comment sont-elles rassemblées ? Réponse avec Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB et grand spécialiste des États-Unis.

Une fierté américaine

D'abord, le plus important, c'est de récolter cet argent. "On sait ce que valent les sondages aux États-Unis. Pour le moment, ils se sont souvent trompés, mais il y a quelque chose qui trompe beaucoup moins. C'est l'argent que l'on récolte. Il faut savoir que ça fait partie de la déontologie démocratique des Américaines de verser de l'argent pour un candidat", explique l'expert. Des sommes qui peuvent atteindre de 3 300 dollars par personne, par an. "Pour eux, c'est une fierté. Chez nous, ça reste un peu secret. Aux États-Unis, c'est l'inverse". En effet, les Américains veulent s'impliquer dans la campagne de leurs candidats, à l'image des supporters de Donald Trump lors de sa condamnation. Il avait récolté entre 30 et 50 millions de dollars en 24 heures. Mais en plus des particuliers, il y a les grands donateurs. Ceux-ci jouent aussi un rôle important. Il existe également différentes organisations qui permettent de récolter des fonds.

