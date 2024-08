Les démocrates tiennent leur convention à partir de ce lundi soir, voici les moments forts attendus

Le lieu n'a pas été choisi au hasard: c'est important parce que c'est à l'United Center de Chicago. Tous les Américains connaissent l'endroit parce que c'est le temple des Chicago Bulls de Michael Jordan, un bon endroit pour se faire sacrer candidate. Et puis, surtout, c'est un endroit qui peut accueillir plus de 50 000 personnes, des délégués, des partisans et 15 000 journalistes venus du monde entier.

Dès ce lundi, il y aura un premier moment fort avec le discours de Joe Biden qui va donc passer le flambeau à Kamala Harris.

Mardi, ce seront Michelle et Barack Obama, pour monter encore la pression. Mercredi, Hillary et Bill Clinton. Et on termine jeudi avec Tim Walz, le colistier de Kamala Harris. Et puis jeudi soir, le discours de clôture de Kamala Harris qui va marquer les esprits.