Les dockers américains en grève, une première depuis 1977

"Nous sommes prêts à nous battre aussi longtemps que nécessaire, à rester en grève le temps qu'il faudra, pour obtenir les salaires et protections que nos adhérents méritent", a prévenu dans un communiqué le patron du syndicat ILA, Harold Daggett, à la tête de quelque 85.000 dockers américains.

Les dockers de grands ports de la côte est et du Sud des États-Unis ont commencé à débrayer mardi, à l'appel de leur syndicat, une première depuis près de 50 ans après l'échec d'une ultime tentative de résolution.

Les dockers ont commencé à débrayer tôt mardi après l'échec de négociations de dernière minute entre leur syndicat et l'Alliance maritime des Etats-Unis (USMX), qui représente les employeurs de 36 ports disséminés entre le Maine et le Texas, sur le Golfe du Mexique et en Floride (sud-est).

Les discussions, qui ont débuté en mai, "sont dans l'impasse", selon l'ILA.

Joe Biden a déclaré mardi dans un communiqué avoir "exhorté" l'USMX "à venir à la table et à présenter une offre équitable aux travailleurs", pour résoudre une grève aux conséquences économiques potentiellement très importantes, à cinq semaines des élections américaines.

"Les transporteurs maritimes ont réalisé des bénéfices records depuis la pandémie", a relevé le président démocrate, soulignant que dirigeants et actionnaires en ont bénéficié, et qu'"il n'est que justice que les travailleurs, qui ont pris des risques pendant la pandémie pour maintenir les ports ouverts, voient également leur salaire augmenter de manière significative."