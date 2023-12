Les Émirats arabes unis constituent la plus grosse délégation à la COP28

Avec 4.400 participants, les Émirats arabes unis, pays-hôte de la COP28, représentent la plus grosse délégation à ce sommet annuel de l'Onu sur le climat, qui se déroule à Dubaï, selon des chiffres de l'ONG Carbon Brief, diffusés samedi. Le Brésil (3.081 participants), la Chine et le Nigeria (1.411 membres chacune) sont les trois plus grosses délégations suivantes.