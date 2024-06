Les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza, où menace la famine

Les espoirs d'un cessez-le-feu à court terme à Gaza semblent ainsi douchés. Alors que le conflit entré dans son 9e mois, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a effectué une énième tournée au Proche-Orient pour tenter de sauver le plan de cessez-le-feu annoncé le 31 mai par Joe Biden. M. Blinken a jugé "irréalisables" certains changements demandés par le Hamas alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, n'a pas officiellement répondu.

Le plan prévoit d'abord un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages retenus à Gaza et de la libération de Palestiniens emprisonnés par Israël.

Pendant ce temps, le manque de soins et de nourriture fait des ravages à Gaza et en Cisjordanie. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 8.000 enfants âgés de moins de cinq ans ont été soignés à Gaza pour malnutrition aiguë, "dont 1.600 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère". Vendredi, l'OMS s'est aussi inquiétée de l'aggravation de la crise sanitaire en Cisjordanie occupée, où les restrictions, les violences et les attaques contre les infrastructures médicales compliquent l'accès aux soins.