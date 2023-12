La planète Uranus, ses anneaux et ses lunes ont été photographiés par le télescope surpuissant James Webb. Septième planète du système solaire et troisième plus grande en taille, Uranus ne compte pas moins de 27 lunes.

Sur les images, on peut voir la planète apparaître sous la forme d'une grosse boule bleue et mauve, entourée de ses multiples anneaux.