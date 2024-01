Les Maldives demandent à l'Inde de retirer ses soldats d'ici au 15 mars

"Le président Mohamed Muizzu, a présenté cette demande lors de la réunion du comité de haut niveau entre les deux nations... La proposition est actuellement à l'étude", a déclaré aux journalistes ce haut responsable. La date limite du 15 mars a été fixée dimanche lors de discussions avec des responsables indiens dans cet archipel de l'océan Indien, a déclaré le secrétaire à la politique publique de Mohamed Muizzu, Abdulla Nazim Ibrahim. Il a formulé sa demande au lendemain de son retour de Chine, où il a signé une série d'accords.

New Delhi a longtemps considéré l'archipel de l'océan Indien comme faisant partie de sa sphère d'influence, mais depuis la dernière élection présidentielle, ce pays penche à présent vers la Chine, premier créancier des Maldives. Mercredi, Pékin et Malé ont signé plusieurs accords, notamment sur le climat, l'agriculture et les infrastructures.