Les ordres d'évacuation émis par Israël entravent la fourniture d'aide humanitaire à Gaza

De nouveaux ordres d'évacuation émis par les autorités israéliennes ont conduit à un nouveau déplacement massif de familles et de travailleurs humanitaires de la zone de Deir al-Balah, l'une des seules encore équipée d'infrastructures essentielles et d'entrepôts stockant des aides dans la bande de Gaza, a déploré jeudi l'organisation Handicap International dans un communiqué, signé par 27 autres ONG.

Le Norwegian Refugee Council (NRC) attend depuis plus de 15 jours une réponse des autorités israéliennes à sa demande de "déconflictualisation" d'une zone où il cherche à reloger son personnel à la suite du dernier ordre d'évacuation.

Ces ordres de déplacement entravent en outre l'administration du vaccin contre la polio, selon l'Onu. "Même si les autorités israéliennes autorisent l'entrée des vaccins contre la polio, comment pouvons-nous mener une campagne efficace et atteindre les enfants qui ont urgemment besoin de cette protection, alors que les intervenants les plus importants à Gaza sont sans cesse déplacés d'un endroit à l'autre?", a réagi le directeur régional de Save the Children pour le Moyen-Orient, Jeremy Stoner.

Depuis plus de dix mois, les organisations humanitaires appellent à un cessez-le-feu immédiat et durable. "Aujourd'hui, le risque imminent d'une épidémie de polio et la nécessité de vacciner les enfants gazaouis rendent cet appel plus urgent que jamais", ont encore affirmé les ONG.