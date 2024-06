Les pays de l'OMS se donnent un an pour trouver un accord pour mieux prévenir les pandémies

L'Assemblée mondiale de la santé (AMS), l'organe suprême de décision de l'OMS réuni depuis une semaine à Genève, a tout d'abord décidé de se donner encore du temps -"un délai d'un an, ou moins"- pour boucler un accord de prévention des pandémies que les Etats négocient depuis plus de deux ans.

Les 194 pays membres de l'OMS ont démontré samedi leur volonté de mieux prévenir et mieux combattre les futures pandémies et éviter les graves erreurs commises pendant la catastrophe sanitaire du Covid-19.

Ils ont également adopté des amendements au Règlement sanitaire international (RSI), un cadre juridiquement contraignant pour répondre aux urgences de santé publique qui avait montré ses limites pendant le Covid.

Les amendements introduisent la notion d'"urgence pandémique" et "plus de solidarité et d'équité", selon l'OMS.

"Ce soir nous avons tous gagné et le monde a gagné", a lancé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus dans une salle plénière pleine à craquer au siège de l'ONU à Genève et sous les applaudissements.