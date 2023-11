Les restrictions de parole au procès civil de Trump rétablies

L'ancien président américain est accusé avec deux de ses enfants, Donald Jr et Eric Trump, d'avoir gonflé à hauteur de milliards de dollars la valeur des actifs immobiliers de la Trump Organization dans les années 2010 pour obtenir des prêts plus favorables des banques. Le camp Trump dément toute fraude.

Le juge avait infligé depuis deux amendes d'un montant total de 15.000 dollars au milliardaire républicain pour avoir contrevenu à cette interdiction, en estimant que les attaques de Donald Trump pouvaient encourager ses partisans à s'en prendre à sa greffière ou d'autres membres de son équipe.

Et depuis le début du procès, le favori des républicains dans les sondages pour la présidentielle 2024 a assisté à plusieurs audiences, s'est défendu en témoignant le 6 novembre, et est de nouveau attendu sur le banc des témoins le 11 décembre. Il a attaqué avec virulence le juge, qu'il a qualifié de "voyou", ou la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, "corrompue" et "raciste" selon lui.

Mais une cour d'appel avait suspendu ces restrictions le 16 novembre, le temps d'examiner un recours des avocats de l'ancien président.