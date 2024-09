"Leur rhétorique fait que l'on me tire dessus": Donald Trump attaque Joe Biden et Kamala Harris après sa tentative d'assassinat présumée

Le candidat républicain a affirmé à Fox News que le suspect "adhérait au discours de Biden et Harris, et a agi en conséquence".

Donald Trump a imputé lundi sa nouvelle tentative d'assassinat présumée à la "rhétorique" de Joe Biden et Kamala Harris.

Le candidat républicain a affirmé à Fox News que le suspect "adhérait au discours de Biden et Harris, et a agi en conséquence". "Leur rhétorique fait que l'on me tire dessus", a dénoncé l'ancien président américain.

Le suspect arrêté dimanche a été inculpé lundi de détention illégale d'arme et de possession d'une arme au numéro de série effacé.