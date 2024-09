"L'impression que ça peut déraper à tout moment": la campagne en vue de l'élection présidentielle américaine prend une tournure particulière

Ça fait des années que le Secret Service voit son budget se réduire et donc se retrouve à faire plus avec beaucoup moins de moyens. Donald Trump bénéficie pourtant d'un niveau de protection quasi-identique que celui du président en exercice Joe Biden.

C'est une question qui est très politisée. Des responsables républicains accusent l'administration Biden de ne pas faire assez pour protéger Donald Trump. Donald Trump lui impute les tentatives d'assassinat présumées ou réelles depuis deux mois à la rhétorique de Joe Biden et de Kamala Harris en représentant l'ancien président comme une menace pour la démocratie. "Ce sont eux les réelles menaces pour le pays", a-t-il dit aujourd'hui.

"Une violence qui n'apporte rien au pays, qui n'est pas une solution à nos problèmes", c'est ce qu'estiment, selon les sondages, quatre Américains sur cinq.

La violence et l'instabilité qui sont devenues des caractéristiques de la vie politique américaine et non plus de simples problèmes. C'est ce que souligne aussi la presse américaine.