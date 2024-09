L'ex-gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, arrêté à Beyrouth

L'ancien gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Riad Salamé, soupçonné de corruption dans son pays et à l'étranger, a été arrêté mardi à Beyrouth, a indiqué à l'AFP une source judiciaire.

M. Salamé, 74 ans, a été "arrêté après avoir été entendu pendant trois heures par le procureur général au sujet de soupçons de détournement de fonds de la BDL dépassant 40 millions de dollars", a précisé cette source qui a requis l'anonymat.

M. Salamé a été gouverneur de la banque centrale de 1993 jusqu'en juillet 2023, et beaucoup l'accusent, avec les dirigeants politiques auxquels il est étroitement lié, de l'effondrement de l'économie au Liban. Suspecté de détournement massif de fonds publics libanais et de s'être constitué un riche patrimoine immobilier et financier, l'ancien banquier franco-libanais se défend de toutes malversations.