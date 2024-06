L'ex-patron de la DGSE risque un procès pour complicité de tentative d'extorsion

Le service de renseignement est accusé par l'homme d'affaires Alain Duménil d'avoir fait usage de la contrainte pour lui réclamer de l'argent.

En mars 2016, ce Franco-Suisse impliqué dans pléthore d'affaires judiciaires et de litiges commerciaux, s'apprête en effet à embarquer pour Genève à l'aéroport de Roissy. Au guichet d'Air France, il est contrôlé par deux fonctionnaires de la police aux frontières qui l'invitent à les suivre au poste de police.

Dans le local, il se retrouve face à deux agents de la DGSE en civil. Se présentant comme "l'État", ils expliquent qu'il doit rembourser 15 millions d'euros à la France. Pour appuyer leur requête, ils lui montrent des photos de lui et de sa famille, prises en Angleterre et en Suisse. D'après Alain Duménil, ils auraient proféré des menaces. L'homme d'affaires s'emporte et annonce porter plainte. Les agents disparaissent.