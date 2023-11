Liban: quatre blessés dans un bombardement israélien sur deux ambulances dans le sud

Quatre secouristes ont été blessés dimanche dans le sud du Liban frontalier d'Israël dans un bombardement israélien contre deux ambulances appartenant à une association locale, ont rapporté cette association et l'agence officielle libanaise (ANI).

La zone frontalière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs fréquents, entre l'armée israélienne et le Hezbollah pro-iranien notamment, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien en territoire israélien.

L'agence ANI a affirmé que le raid israélien avait visé deux ambulances appartenant à l'association Risala Scout, qui compte des équipes de secours et est affiliée au mouvement Amal, un allié du Hezbollah.