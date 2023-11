Liban: quatre membres de la famille d'un journaliste tués dans une frappe israélienne

Les victimes sont la soeur du journaliste Samir Ayoub, correspondant d'une radio locale, et les trois petits-enfants de celle-ci, âgés de 14, 12 et 10 ans, selon l'agence nationale d'information (Ani, officielle).

La zone frontalière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs fréquents entre l'armée israélienne et le Hezbollah pro-iranien notamment, depuis la nouvelle flambée de violence début octobre entre l'État hébreu et le Hamas, après l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien.

Dimanche matin, quatre secouristes avaient été blessés dans un bombardement israélien contre deux ambulances appartenant à une association locale, avaient rapporté cette association et l'Ani.

Le 13 octobre, un journaliste de Reuters, Issam Abdallah, avait été tué et six autres, dont deux de l'AFP, avaient été blessés, alors qu'ils couvraient les violences dans le sud du Liban.