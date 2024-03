L'île taïwanaise de Kinmen "encerclée" quotidiennement par des navires chinois

Entre six et onze navires chinois "encerclent" chaque jour l'île de taïwanaise de Kinmen, située à cinq kilomètres de la Chine continentale, depuis un incident maritime mortel en février, a indiqué lundi le chef des garde-côtes de Taïwan.

"Depuis l'incident du 14 février, ils ont délibérément six à sept navires en moyenne par jour et jusqu'à 11 navires pendant la journée", a déclaré Chou Mei-wu, chef des garde-côtes taïwanais, devant une commission parlementaire.

Une vedette chinoise transportant quatre personnes avait chaviré le 14 février près de Kinmen alors qu'elle était poursuivie par les garde-côtes taïwanais, entraînant la mort de deux pêcheurs chinois. Cet incident a aggravé les tensions déjà vives entre Taipei et Pékin.

"Il ne s'agit pas seulement de bateaux des garde-côtes, mais aussi de navires de surveillance maritime et d'autres navires des autorités (chinoises). Leur intention est d'encercler Kinmen", a-t-il poursuivi.

M. Chou a ajouté que les garde-côtes taïwanais avaient "expulsé" les navires intrus, sans donner plus de précisions.

Pékin n'a jamais renoncé à recourir à la force pour récupérer Taïwan et, ces dernières années, a intensifié sa rhétorique d'"unification" et renforcé la pression militaire sur l'île. Des avions et des navires militaires chinois effectuent des incursions dans les alentours de Taïwan presque quotidiennement.