A Limassol, Russes et Israéliens font flamber le marché immobilier

Des Israéliens jouant la surenchère, et des Russes ou des Ukrainiens prêts à payer des loyers exorbitants: à Limassol, le marché immobilier flambe, laissant pour compte les Chypriotes qui peinent de plus en plus à s'y loger.

Eleni Constantinidou louait pour 400 euros un appartement "en bord de mer" en 2016 mais, confie-t-elle, il lui faut désormais "1.500 euros minimum pour un deux-pièces" à Limassol, ville du sud de l'île méditerranéenne.