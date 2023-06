L'objectif de la mutinerie est de prendre le pouvoir, selon Dmitri Medvedev

"Il s'agit clairement d'une opération bien pensée et planifiée ayant pour but de prendre le pouvoir dans le pays", a commenté M. Medvedev devant des journalistes. Il n'exclut pas que des experts étrangers et d'anciens membres des unités d'élite de l'armée russe soient impliqués dans les plans de cette mutinerie en Russie.

"Compte tenu du niveau de préparation, du professionnalisme dans la coordination des actions et de la gestion des mouvements de troupes, nous pouvons conclure que c'est un plan militaire bien échafaudé, impliquant probablement des personnes qui ont servi jadis dans les unités d'élite de l'armée et des spécialistes étrangers".