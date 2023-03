Loena Hendrickx 5e après le court : "Une erreur regrettable mais contente du score"

Hendrickx, qui avait aussi commis des erreurs lors de ses deux précédentes grandes compétitions a fait appel à Eline Berings pour se préparer mentalement à gérer la pression depuis qu'elle a le statut de favorite. "Travailler avec mon coach mental m'aide beaucoup. J'y prends de plus en plus de plaisir. Le score indique le potentiel du programme court si cette combinaison triple lutz-triple boucle piquée était passée."

La championne du monde Kaori Sakamoto a pris une belle option pour reconduire son titre devant son public et cela malgré la pression d'évoluer devant son public (79,24) . "Il y a un an, la situation était beaucoup plus difficile. Après avoir décroché le bronze aux Jeux olympiques d'hiver, j'ai dû me ressourcer pour les championnats du monde un mois plus tard. C'était beaucoup plus difficile mentalement". Sakamoto n'a pas oublié qu'il y a quatre ans, lors des précédents Mondiaux à Saitama, elle occupait la deuxième place après le court, avant de chuter dans le libre et de terminer quatrième. "J'ai retenu la leçon. Il n'y a pas grand-chose de sûr pour l'avenir".