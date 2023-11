L'OMS réclame des évacuations quotidiennes de patients depuis Gaza vers l'Égypte

L'OMS espère pouvoir déployer dès que possible une équipe à Gaza pour évaluer la situation, et réclame la mise en place d'un "mécanisme pour faciliter l'évacuation des patients les plus critiques", a déclaré Richard Peeperkorn, chef du Bureau de l'OMS dans les territoires palestiniens occupés, aux journalistes à Genève, en visioconférence depuis Jérusalem.

Il a expliqué qu'il faudrait évacuer 50 à 60 patients par jour vers l'Égypte.