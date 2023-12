L'Organisation des Etats américains dénonce une "tentative de coup d'Etat" au Guatemala

L'Organisation des Etats américains a dénoncé vendredi une "tentative de coup d'Etat" après que le parquet du pays eût déclaré l'élection présidentielle remportée en août par Benardo Arévalo comme "nulle et non avenue", en raison d'irrégularités supposées.

"Les actes et les déclarations des procureurs Rafael Curruchiche et Leonor Morales constituent une révision de l'ordre constitutionnel du pays, une infraction à l'Etat de droit, et une violation des droits humains de la population de leur pays", affirme dans un communiqué le secrétariat général de l'organisation basée à Washington et qui compte 35 Etats membres.

Le parquet du Guatemala a indiqué vendredi considérer comme "nulle et non avenue" l'élection présidentielle remportée en août par Benardo Arévalo en raison d'irrégularités supposées à l'issue du 1er tour.