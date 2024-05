L'Ukraine ouvre une école souterraine pour permettre aux enfants de continuer à suivre les cours: "Ça m'a beaucoup manqué"

Le maire de la ville, Ihor Terekhov, estime que tant que l'Ukraine n'aura pas reçu les systèmes de défense aérienne les plus modernes, les cours en face à face avec un professeur et des camarades de classe à Kharkiv ne seront possibles que dans une école souterraine. Pour certains de ces jeunes enfants, aller à l'école "en vrai" est d'ailleurs une première.

Plus de 600 enfants commencent à étudier dans la nouvelle école souterraine de Kharkiv, permettant aux élèves et enseignants de se retrouver après plusieurs mois de cours en ligne.

"Le premier obstacle était que les enfants ne savaient même pas comment se mettre en rang par deux lorsque nous les avons amenés samedi", explique Tetyana, une enseignante. "C'est une nouveauté pour eux. En raison des restrictions imposées par le COVID, certains d'entre eux n'allaient pas à l'école maternelle et c'était la première fois qu'ils faisaient cela. Mais aujourd'hui déjà, nous marchons ensemble, nous nous tenons la main, nous nous asseyons au bureau - je pense qu'ils se sentent très à l'aise. C'est pourquoi nous relèverons tous les défis ensemble".

"Cela m'a beaucoup manqué. Nous avions l'habitude de nous rencontrer et je voulais vraiment aller à l'école souterraine. Maintenant, je suis ici et je m'y plais", explique quant à elle une petite élève de 9 ans, heureuse de retrouver les bancs de l'école.