"The Marvels" prend la tête du box-office nord-américain

Dans ce long-métrage, Carol Danvers, alias "Captain Marvel" (toujours interprétée par Brie Larson), se voit attribuer deux partenaires issues des séries Disney+ "WandaVision" et "Miss Marvel": Monica Rambeau, incarnée par Teyonah Parris, et Kamala Khan, jouée par Iman Vellani.

En deuxième position, le film d'horreur "Five Nights at Freddy's" engrange 9 millions de dollars entre vendredi et dimanche dans les salles américaines et canadiennes.

Il est suivi par "Priscilla", biopic sur la femme d'Elvis Presley, avec 4,8 millions de dollars. Le film, basé sur le livre de Priscilla Presley "Elvis and me", suit les relations tumultueuses entre elle et la star du rock'n'roll, depuis leur première rencontre jusqu'à leur rupture acrimonieuse.

En cinquième place, "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, amasse 4,7 millions de dollars. Ce long-métrage, qui dure plus de trois heures, réunit Leonardo DiCaprio et Robert De Niro et narre les meurtres ayant ciblé le peuple amérindien Osage pour s'emparer de leurs richesses issues du pétrole, dans l'Oklahoma au début du XXe siècle.

Voici le reste du top 10:

- "Winter Break" (3,2 millions de dollars)

- "Journey to Bethlehem" (2,4 millions)

- "La Pat' Patrouille: la super patrouille le film" (1,8 million)

- "Radical" (1,8 million)

- "Exorcist: Dévotion" (1,2 million)