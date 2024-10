Mexique: Sheinbaum présente sa stratégie pour contrer l'ultra-violence

"Nous ne cherchons pas les exécutions judiciaires, ce qui se faisait sous (la présidence) Calderon (droite, 2006-2012). Qu'allons-nous mobiliser ? La prévention, l'attention aux causes (de la violence), le renseignement et la présence" des autorités, a-t-elle déclarée.

La présidente propose des mesures immédiates, comme concentrer les moyens sur les États les plus dangereux, situés au Nord du pays et sur la côté Pacifique, et lutter contre les "délits à fort impact", tels que l'extorsion.

Pour cela, Mme Sheinbaum indique vouloir renforcer et unifier les systèmes de renseignement militaires et civils, et créer un sous-secrétariat de renseignement et d'enquête policière au sein de la Garde nationale.