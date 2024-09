Militaires américains agressés en Turquie : 15 personnes interpellées

"Deux militaires de nationalité américaine en civil ont été agressés physiquement par un groupe de quinze personnes, membres de l'Union de jeunesse de Turquie (TGB)", a affirmé la préfecture dans un communiqué, ajoutant que les "quinze suspects ont été interpellés" par les forces de l'ordre.

Les militaires font partie du personnel du porte-avions américain USS Wasp en visite depuis le 1er septembre à Izmir.

"Nous pouvons confirmer les informations selon lesquelles des militaires américains de l'USS Wasp ont été victimes d'une attaque à Izmir aujourd'hui et qu'ils sont désormais sains et saufs. Nous remercions les autorités turques pour leur réaction rapide et l'enquête en cours", a déclaré l'ambassade américaine en Turquie sur X.