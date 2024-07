Milwaukee à cran à la veille de la convention qui va couronner Trump

Se disant "complètement sonnés" par la tentative d'assassinat de Donald Trump, des habitants de Milwaukee et de nombreux sympathisants appellent à faire retomber la tension à la veille de la convention républicaine censée couronner le candidat.

Le républicain de 60 ans, qui arbore fièrement un t-shirt à l'effigie de Donald Trump, accuse le camp démocrate d'avoir attisé la haine contre son candidat en le comparant à Adolf Hitler.

Mais il regrette aussi certains propos incendiaires et sobriquets cruels de Donald Trump, pas non plus "souhaitables".

- "Jeter de l'huile sur le feu" -

"C'est effrayant que les gens s'enflamment à ce point à propos d'une élection", s'étrangle Becca, le long de la rivière Milwaukee, sur laquelle des policiers patrouillent en bateau.