Miss France: les stéréotypes sur la féminité, "ça doit changer", affirme la coiffeuse d'Eve Gilles

Sa cliente de 20 ans lui avait déjà demandé par le passé de lui couper les cheveux courts, "puis elle les avait laissés repousser un petit peu". Or Elise Legrand "avait une préférence" pour la version courte, précise-t-elle. Elle lui donnait "un nouveau style, une nouvelle prestance".

La nouvelle Miss France "a un petit visage fin et carré au niveau de la mâchoire. Le fait de couper plus court, ça illumine beaucoup plus son visage et on voit beaucoup mieux ses yeux", complète la coiffeuse, pour qui ce choix s'adaptait à "la nouvelle image qu'ils veulent donner de Miss France", avec des critères modernisés et plus inclusifs.