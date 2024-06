Modi et ses alliés proches de la victoire avec la moitié des voix dépouillées

M. Modi et ses alliés sont en passe de remporter un troisième mandat à l'issue d'un scrutin qui a duré six semaines et au cours duquel 642 millions de personnes ont voté en sept étapes dans le pays le plus peuplé du monde.

Selon des chiffres de la commission électorale après le dépouillement de la moitié des bulletins, le Bharatiya Janata Party (BJP) de M. Modi et les membres de sa coalition obtiendraient au moins 290 sièges, soit plus que les 272 nécessaires à l'obtention d'une majorité parlementaire à la chambre basse de 543 sièges.