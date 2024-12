Naufrage d'un cargo russe en Méditerranée: "Une attaque terroriste", clame la société propriétaire

"Trois explosions consécutives" ont retenti, ce qui a provoqué un roulis du navire et "l'entrée d'eau", a-t-elle ajouté, en citant les témoignages de rescapés. Oboronloguistika n'a pas expliqué sur quels éléments elle s'appuyait pour qualifier le naufrage d'"attaque terroriste". Le massif navire Ursa Major a coulé dans la nuit de lundi à mardi dans les eaux internationales en mer Méditerranée, entre l'Espagne et l'Algérie.

Deux marins sont portés disparus après le naufrage de ce bateau qui comptait 16 membres d'équipage à son bord. Le ministère russe des Affaires étrangères avait déjà affirmé mardi que le naufrage du bateau s'était produit après "une explosion survenue dans sa salle des machines". Une section du Comité d'enquête russe, organe chargé des principales investigations dans le pays, avait annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "violation des règles de sécurité" du transport maritime, sans plus de détails.

Selon les secours en mer espagnols, Ursa Major "a émis un appel d'alerte" dans la nuit de lundi à mardi, à environ 105 km de la côte de la ville espagnole d'Almeria, sur fond de "mauvaises conditions météorologiques".

Sanctions américaines

Le cargo est le plus grand navire de la société Oboronloguistika, qui dépend du ministère russe de la Défense et fournit également des services de transport et de logistique civils. L'Ursa Major et son entreprise propriétaire avaient été placés sous sanctions américaines en mai 2022, après le début de l'assaut russe en Ukraine, selon un communiqué du département d'État.