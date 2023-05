Nintendo a dépassé ses objectifs annuels mais reste prudent sur ses ventes de Switch

Son chiffre d'affaires annuel (1.601,7 milliards de yens, soit 10,8 milliards d'euros), en recul plus modéré (-5,5%), a notamment été soutenu par ses ventes de jeux, avec les succès de "Pokémon Ecarlate" et "Violet", "Splatoon 3" ou "Nintendo Switch Sports", mais aussi de titres plus anciens comme "Mario Kart 8 Deluxe".

Ses ventes de consoles Switch ont, en revanche, chuté de 22%, à 18 millions d'unités. Une baisse que Nintendo a mise sur le compte de la pénurie de semi-conducteurs ainsi que de ventes moins dynamiques que prévu pendant les fêtes de fin d'année.

Pour 2023/24, le groupe a formulé comme à son habitude des prévisions très prudentes, s'attendant à un bénéfice net de 340 milliards de yens (2,3 milliards d'euros), ce qui serait une chute de 21% sur un an.

Il vise un chiffre d'affaires de 1.450 milliards de yens (-9,5%), tablant notamment sur la sortie vendredi du très attendu "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".