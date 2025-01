"Nous ne savions pas contre qui nous allions nous battre": les révélations d'un soldat nord-coréen fait prisonnier par l'Ukraine

Le présumé soldat affirme avoir commencé son service militaire à l'âge de 17 ans en tant que conscrit et avoir servi dans un bataillon de reconnaissance. Il assure avoir rejoint la Russie avec une centaine d'autres combattants nord-coréens à bord de ce qu'il croyait être un ferry civil russe - "Je pense qu’il s’agissait d’un ferry russe, pas d’un navire militaire, mais d’un simple bateau pour transporter des marchandises" -, et avoir ensuite fait une partie du trajet en train. "Dans les wagons, il y avait six tables et des lits, mais au total, nous étions une centaine."



Il répète aussi des propos de sa vidéo précédente, assurant que les militaires nord-coréens ne savaient pas qu'ils allaient se battre contre les Ukrainiens jusqu'à leur déploiement sur le front. "Nous ne savions pas non plus contre qui nous allions nous battre", indique-t-il après avoir précisé qu'il n'a pas reçu de formation spécifique pour utiliser des armes russes. "Quelques soldats nord-coréens ont été formés à l’utilisation des équipements lourds russes, mais je n’ai jamais reçu une telle formation", lâche-t-il. Interrogé sur ses conditons familiales, le Nord-coréen affirme que sa mère "ignore" où il se trouve.

Il n'est, à ce stade, pas possible d'attester que ces propos ont été exprimés librement et sans contrainte.

De son côté, Volodymyr Zelensky s'était dit "prêt" à remettre à Pyongyang ces deux soldats nord-coréens en échange de soldats ukrainiens prisonniers en Russie.

10.000 soldats?

Séoul, Kiev et Washington affirment que la Corée du Nord a depuis octobre dernier déployé plus de 10.000 soldats dans la région de Koursk, dont une petite partie est contrôlée par l'armée ukrainienne depuis une offensive surprise en août.

À lire aussi Guerre en Ukraine: Moscou et Kiev ont échangé plus de 300 prisonniers

La Corée du Sud a estimé que 300 soldats nord-coréens avaient été tués et 2.700 blessés dans les combats, Kiev avançant de son côté le chiffre de 3.800 tués et blessés. Ni Moscou ni Pyongyang n'ont confirmé ou démenti la présence de ces troupes.