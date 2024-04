Nouveau tir de missile près d'un navire au large du Yémen

L'attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, intervient alors que des rebelles yéménites proches de l'Iran et qui contrôlent des pans du Yémen multiplient les tirs de missiles en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, sur fond de guerre à Gaza entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.

Au sud-ouest d'Aden, "un missile a touché l'eau à proximité" du navire, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO), précisant "qu'aucun dégât au vaisseau n'a été signalé et l'équipage s'est déclaré sain et sauf".