Nouvelle-Calédonie: le leader kanak emprisonné Christian Tein interrogé à Lyon

Delphine MAYEUR

Le leader kanak de la Cellule de coordination des actions de terrains (CCAT) Christian Tein, détenu en métropole pour son rôle présumé dans les troubles en Nouvelle-Calédonie, est interrogé jeudi à Lyon par une juge de Nouméa en charge du dossier, a appris l'AFP de son avocat.

Christian Tein, incarcéré depuis fin juin à Mulhouse (Haut-Rhin) et récemment désigné président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), est soupçonné d'avoir orchestré les troubles contre la réforme électorale en Nouvelle-Calédonie et a été mis en examen notamment pour complicité de tentative de meurtre et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.