Nouvelle frappe de l'armée israélienne à Gaza, un poste du Hamas touché

Cette frappe israélienne survient dans un contexte de violences quasi-quotidiennes depuis le 13 septembre entre manifestants palestiniens et forces israéliennes de part et d'autre de la barrière de séparation entre Israël et le territoire palestinien de Gaza, contrôlé par le Hamas, bête noire d'Israël.

Des Palestiniens ont manifesté à plusieurs reprises après qu'Israël a fermé le point de passage d'Erez avec la bande de Gaza, décision qu'une ONG israélienne a qualifiée de "punition collective" car elle affecte plusieurs milliers de Palestiniens qui se rendent en Israël pour travailler.