Nouvelle inculpation et nouvelles démissions à la mairie de New York

Depuis son arrestation et son inculpation retentissantes il y a deux semaines dans une enquête pour financement illégal de sa campagne victorieuse en 2021 et corruption en lien avec la Turquie, le maire, qui a plaidé non coupable, est resté sourd aux appels à la démission mais plusieurs de ses proches ont déjà quitté son administration.

Selon ce document, il aurait encouragé un homme d'affaires et quatre autres personnes, soupçonnés de dons illégaux à la campagne du maire, à mentir aux enquêteurs lors d'une rencontre en juin 2024. Lors de cette entrevue, il leur a expliqué qu'il venait tout juste de parler à Eric Adams, selon la plainte.

Le responsable est aussi poursuivi pour avoir effacé son application de messagerie privée Signal pour que les enquêteurs du FBI n'y aient pas accès après avoir saisi son téléphone.

Premier maire de l'histoire de New York inculpé dans l'exercice de son mandat, Eric Adams est notamment poursuivi pour s'être fait "arroser" de cadeaux de la part d'entrepreneurs et de ressortissants turcs, et pour avoir omis de déclarer ces gratifications, le plus souvent des voyages en avion en classe affaire ou des séjours dans des suites d'hôtel.