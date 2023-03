Nouvelles manifestations en Israël contre la réforme de la justice

De nouvelles manifestations ont lieu en Israël contre la reforme très controversée du système judiciaire, alors que la commission Justice du Parlement doit voter mercredi une partie des dispositions prévues par le texte. Un groupe de réservistes et de soldats a temporairement bloqué la route qui relie Tel Aviv et Jérusalem mercredi matin, rapporte le journal Haaretz. Des actions de protestations sont prévues dans le pays entier.

Les manifestations se succèdent depuis des semaines dans les rues d'Israël. Le gouvernement, formé en décembre par Benjamin Netanyahu avec des partis d'extrême droite et des formations ultra-orthodoxes juives, voudrait que le Parlement soit autorisé à annuler à la majorité simple certaines décisions de la Cour suprême. Les politiciens auraient également plus de poids dans le processus de nomination des juges.

M. Netanyahu étant lui-même jugé pour corruption dans plusieurs affaires, ses contempteurs estiment qu'en cas d'adoption de la réforme, il pourrait s'en servir pour casser un éventuel jugement venant à le condamner.

Selon ses détracteurs, le texte, en visant à réduire l'influence du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir politique, menace le caractère démocratique de l'État d'Israël. Mais Benjamin Netanyahu et son ministre de la Justice Yariv Levin l'estiment nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, que le Premier ministre et ses alliés jugent politisée.