Oman: quatre morts après des tirs près d'une mosquée

Quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade près d'une mosquée de la capitale d'Oman, Mascate, a annoncé la police mardi.

La police a livré un premier bilan faisant état de quatre morts et de "plusieurs blessés" près de la mosquée située dans l'est de Mascate.

"Toutes les mesures et procédures de sécurité ont été prises pour gérer la situation, et les autorités continuent de rassembler des preuves et de mener des enquêtes pour découvrir les circonstances entourant l'incident", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur le réseau social X.