Oman: six morts dans une fusillade près d'une mosquée chiite revendiquée par l'EI

Six personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées dans une fusillade près d'une mosquée chiite du sultanat d'Oman, une attaque revendiquée mardi par le groupe État islamique (EI).

La fusillade, dont quatre des six victimes sont pakistanaises, a commencé lundi à 23H00 locales (21H00 HB) et a duré jusqu'aux premières heures de mardi, a indiqué à l'AFP l'ambassadeur du Pakistan à Mascate, Imran Ali, en évoquant une prise d'otages durant l'attaque.

On entend une personne crier "Oh Dieu" et répéter "Oh Hussein", en référence à l'imam que les chiites considèrent comme le successeur légitime du prophète Mahomet.

Imran Ali a précisé que les assaillants avaient pris des fidèles en "otages", libérés ensuite lors d'une opération des forces de sécurité omanaises.

Il a dit ignorer les motivations des assaillants. "Tout le monde reste discret à ce sujet", a poursuivi le diplomate en soulignant que la mosquée chiite était fréquentée par les migrants du sud-est asiatique, dont les Pakistanais au nombre de 400.000 à Oman.