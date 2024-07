Paris: le pronostic vital des deux enfants défenestrés par leur père n'est plus engagé

"Les mineurs demeurent hospitalisés mais le pronostic vital n'est plus engagé", a-t-il précisé.

Le pronostic vital n'était plus engagé lundi pour les deux enfants, nés en 2019 et 2021, défenestrés depuis le cinquième étage par leur père qui s'est ensuite suicidé samedi soir à Paris, a indiqué le parquet, sollicité par l'AFP.

Samedi vers 20H30, un père de famille de 49 ans a jeté par la fenêtres ses deux enfants qui sont tombés sur une pelouse au pied de leur immeuble dans le 14e arrondissement.

Les deux enfants avaient été conduits à l'hôpital avec un pronostic vital engagé.

L'homme s'est ensuite suicidé en se jetant dans le vide.

Le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans, concernant les deux enfants, et pour recherche des causes de la mort, concernant leur père, et violences par conjoint, a précisé le parquet.

Les investigations ont été confiées à la brigade de la protection des mineurs de la police judiciaire parisienne.