Pékin est le "plus grand perturbateur" de la paix en Asie du Sud-Est, selon Manille

La Chine est le "plus grand perturbateur" de la paix en Asie du Sud-Est, a déclaré mardi le chef de la Défense philippine, au lendemain d'un nouvel incident entre des navires battant pavillon chinois et philippin.

"La Chine est le plus grand perturbateur de la paix internationale dans la région de l'Asean", a déclaré le ministre philippin de la Défense Gilberto Teodoro lors d'une conférence de presse, en faisant référence à l'alliance régionale.

Pékin a dénoncé un accrochage avec deux "navires des garde-côtes" philippins entrés "illégalement dans les eaux proches du récif de Xianbin dans les îles Nansha", employant les noms chinois de l'atoll disputé de Sabina et des îles Spratleys.

Dimanche, les Philippines avaient déjà accusé des navires chinois d'avoir percuté un bateau de pêche philippin et fait usage de canons à eau à son encontre près de l'atoll disputé de Sabina.

Pékin revendique une grande partie des îles et récifs de cette mer, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, et ignore la décision d'un tribunal international en 2016, selon laquelle ses revendications ne reposent sur aucune base juridique.