Pékin et Pyongyang veulent "consolider" leur "amitié" et leur "coopération"

La Chine et la Corée du Nord souhaitent "consolider" leurs relations d'"amitié" et de "coopération", ont déclaré dimanche leurs dirigeants cités par des médias d'État, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

"La Chine est prête à travailler avec la Corée du Nord (...) pour renforcer la communication et la coordination stratégiques, approfondir les échanges amicaux et la coopération", a déclaré le président chinois Xi Jinping, selon l'agence d'État Chine Nouvelle.

Pékin et Pyongyang "ont travaillé en étroite collaboration pour promouvoir la paix et la stabilité régionale, et défendre l'équité et la justice internationale", a-t-il ajouté.