"Plein de mensonges", "incompétente", Trump et Harris renforcent leurs attaques

Invitée du très populaire podcast "Call Her Daddy", à l'audience largement féminine, la vice-présidente démocrate a repris sa dénonciation des violences faites aux femmes et défendu le droit à l'avortement, notamment, pointant les "mensonges" de Donald Trump, qui l'a accusée d'être en faveur de l'"exécution de bébés" au huitième ou neuvième mois de grossesse.

A un mois de l'élection présidentielle, Donald Trump et Kamala Harris se sont rendu coup pour coup dimanche, se traitant mutuellement d'être incompétent ou "plein de mensonges", alors que la course à la Maison blanche entre dans sa dernière ligne droite.

"C'est scandaleusement inexact et insultant que de faire croire que ça se passe, que des femmes font ça. Cet homme est plein de mensonges", a-t-elle martelé.

Ce podcast marquait la première étape d'un marathon médiatique qui doit amener Kamala Harris à s'exprimer tout au long de la semaine dans diverses émissions télévisées ou radiophoniques de grande écoute, notamment sur les émissions du soir, telles que "The Howard Stern Show" ou "The Late Show with Stephen Colbert", considérées comme étant généralement favorables à sa campagne.

- "Grossièrement incompétente" -

Donald Trump s'est lui rendu pour la quatrième fois dans le Wisconsin (nord), un des Etats-clé, pour un meeting dans la petite ville de Juneau, où il a déroulé ses habituels thèmes de campagne, du contrôle de l'immigration à la réduction de l'inflation en passant par la fiscalité, et accusant une nouvelle fois sa rivale de vouloir mener une politique "communiste".

Mais l'ex-président est allé plus loin, jugeant Mme Harris "grossièrement incompétente", prenant pour exemple l'absence de réponse fédérale, selon lui, pour venir en aide aux populations du sud-est des Etats-Unis qui ont été durement touchées par l'ouragan Hélène.