Pourquoi Israël reporte son offensive dans la bande de Gaza: voici les principales raisons

Plus d'un million de personnes ont été déplacées en une semaine dans la bande de Gaza après des raids destructeurs israéliens et des préparatifs de l'armée en vue d'une probable offensive terrestre contre le Hamas palestinien, responsable de l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire d'Israël. Alors que l'armée israélienne se prépare pour une vaste offensive dans Gaza, il reste beaucoup de civil dans la région. C'est la raison invoquée par Israël pour retarder son opération militaire. Il y a toutefois d'autres raisons.

La météo La première explication concerne le temps et la présence de nébulosité dans la zone. Cela aurait compliqué la navigation des pilotes israéliens et des drones, selon le New York Times, qui se base sur des commentaires de haut-gradés israéliens. Pression diplomatique

Il y a aussi toute cette activité diplomatique intense dans la région. Cette raison a d'ailleurs été mise en avant par Emmanuel Nahshon, ancien ambassadeur d’Israël en Belgique et directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères, invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche sur RTL TVI. "Il y a aussi des contacts internationaux, des diplomates à évacuer de la bande de Gaza", a-t-il déclaré. Il avance également des "retouches à faire au niveau stratégique et au niveau tactique". L'activité diplimatique a particulièrement impliqué le Qatar, puisque le Qatar parle à tout le monde: les Américains, les Saoudiens, les Iraniens et le Hamas, financé d’ailleurs par le Qatar. Ils ont tous défilé à Doha, la capitale du pays. On a vu l’accolade très chaleureuse entre le ministre iranien des Affaires étrangères et le chef politique du Hamas. Au cœur des tractations, il y a notamment: l’évacuation des étrangers de Gaza

le sort des otages

mais aussi le risque d’embrasement dans la région.

Car l’Iran prévient: si Israël envahit Gaza, nul ne peut garantir le contrôle de la situation. Le risque d'embrasement Que l’Iran s’implique dans le conflit: c’est la crainte réelle des Américains. Que ce soit directement ou indirectement, via le Hezbollah libanais ou la Syrie. Car l’Iran, qui soutient le Hamas et le Hezbollah, veut, comme eux, détruire Israël. Les Américains ont d’ailleurs envoyé le plus gros navire de guerre au monde, le porte-avions Gerald Ford en face de la Bande de Gaza. Il y en un deuxième qui est prêt si nécessaire. C'est une façon de dire aux Iraniens: attention, ne bougez pas. Reste à voir ce que vont faire les Iraniens et si la dissuasion américaine va fonctionner.