Pourquoi l'Iran a-t-il décidé d'attaquer Israël? L'analyse d'un expert en relations internationales

L'Iran a lancé une offensive majeure contre Israël en tirant près de 180 missiles, une riposte directe aux assassinats de responsables du Hamas et du Hezbollah. Cet acte marque une escalade significative dans les tensions régionales et pose la question d'une déflagration plus large au Moyen-Orient. Réponses avec Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire de Belgique et spécialiste des relations internationales.